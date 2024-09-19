東京大学（写真：haku / PIXTA）最近の学校のテストや入試問題では、問いを立てて身の回りのことに疑問を持つ、「探求型思考力」が問われる傾向にあります。『アカデミックマインド育成講座』を監修した東大カルペ・ディエムの西岡壱誠氏が、問題が解けずに悩んでいる子どもに対して、有効なアドバイスを紹介します。思考力があれば中学生でも解ける問題みなさんは「東大の入試」と聞くと、どのような問題が考えられるでしょうか。