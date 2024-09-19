銀河の誕生「海」ってどんな世界？ 地球表面積の7割を占める海は、広さだけじゃなく深さもすごい！／すごすぎる海の生物の図鑑（1）地球上で起きていること、どれだけ知っている？この地球で当たり前に感じていることでも、うまく説明できないことがありますよね。例えば、「青い空が夕暮れに赤く染まるのはなぜ？」「台風が日本列島めがけてやってくる理由は？」そんな地球に生きる私たちが知っておくべき「理系雑学」をご紹介し