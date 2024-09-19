【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■緑黄色社会「僕らはいきものだから」のMVは、9月20日18時に公開！ 緑黄色社会が、9月20日に新曲「僕らはいきものだから」を配信リリースする。 「僕らはいきものだから」は、『第91回（2024年度） NHK全国学校音楽コンクール（Nコン）』中学校の部の課題曲として書き下ろした楽曲で、作詞・作曲を長屋晴子（Vo）が手掛けた。 誰もが抱く変化への不安に寄り添い背中を押