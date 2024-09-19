ここに来て大きな注目を集めているのが、「投手・大谷翔平」の復帰プラン。現在右肘のリハビリ中だが、10月からのプレーオフで復活する可能性が浮上し、賛否両論入り乱れている。米メディア『FANSIDED』は「ドジャースは、大谷に登板するようプレッシャーをかけている人物は解雇すべきだ」とし、今季中の復活に反対の立場を表明した。 ■「リスクを負わせたら解任に値」 大谷は昨秋に右肘を手術。現在も投手と