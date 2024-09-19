9月19日のPTSナイトタイムセッション（16:30～23:59）17時時点で売買が成立したのは85銘柄。通常取引の終値比で上昇は48銘柄、下落は34銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は19銘柄。うち値上がりが13銘柄、値下がりは5銘柄だった。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は116円高と買われている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキ