香港メディアの香港01は19日、中国・広東省深セン市で日本人の男児（10）が襲撃されて死亡した事件について、「個別の事件であり、警鐘でもある」との論評記事を掲載した。18日朝、深セン市の日本人学校に登校中だった男児が、学校から200メートルほどの位置で男（44）に刺された。男児は病院に搬送され治療を受けていたが、19日未明に死亡した。男は現地当局に拘束され、取り調べを受けている。記事は、「今回の報道を受け、人々