野党4党は新しい首相が衆議院の解散をする前に、予算委員会を開くことなどを求める方針で一致しました。立憲民主党や日本維新の会など4党の幹部が会談し、10月1日に召集される見通しの臨時国会で、新たな首相の所信表明演説や各党の代表質問に加え、予算委員会を開くよう、与党に対して要求することなどで一致しました。また会談後、立憲の安住国対委員長は記者団に、「自民党から内々に政治改革特別委員会を廃止したいという話が