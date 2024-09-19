滋賀県東近江市八日市本町のデニム縫製工場「コナーズ・ソーイング・ファクトリー」が、ジーンズの縫製を実演するトラックをつくった。車体には「滋賀・東近江をデニムの聖地へ」とペイントしたほか、縫製に使うミシンを積み込むための昇降機を取り付けた。代表の小中儀明さん（４８）は「全国へ赴き、デニムの魅力を伝えたい」と意気込んでいる。（中村総一郎）同工場のジーンズは、アイロンやまち針を使わず、手で折り曲げな