東京都内の高層マンション＝2023年10月不動産経済研究所が19日発表した首都圏（1都3県）の8月の新築マンション1戸当たりの平均価格は、前年同月比で32.5％高い9532万円だった。値上がりは2カ月ぶりで、1973年の調査開始以降、8月としては最高値となった。東京23区で高額物件の売れ行きが好調だったことが全体を押し上げた。発売戸数は50.4％減の728戸で、8月としては過去最少だった。地域別の平均価格は、東京23区が62.2％増の