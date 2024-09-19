記者会見する林官房長官＝19日午後、首相官邸岸田文雄首相は19日、中国広東省深センで日本人学校に通う男児が刺され死亡した事件を受け、中国側に事実関係の説明を強く要求する考えを表明した。「極めて卑劣な犯行で、重大かつ深刻な事案だ。日本人の安全確保と再発防止を求め、日本政府としてできることを全て行う」と訪問先の石川県内灘町で記者団に語った。首相は男児の家族の支援に全力で取り組む意向を強調。日中関係への