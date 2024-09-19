日本野球機構=NPBの内部組織が独占禁止法に違反していたおそれがあるとして、公正取引委員会が警告しました。独占禁止法違反のおそれで公正取引委員会から警告を受けたのは、日本野球機構=NPBの内部組織で、12球団で構成される「日本プロフェッショナル野球組織」です。公正取引委員会によりますと、日本プロ野球組織は12球団に対し、選手が契約交渉をする際に選ぶ代理人について、▼弁護士に限定したうえで、▼担当できる選手は1