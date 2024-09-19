記者会見を行った米オハイオ州のデワイン知事＝１６日、米オハイオ州スプリングフィールド市役所/Patrick Aftoora-Orsagos/AP（ＣＮＮ）米中西部オハイオ州のデワイン知事の心の中で、ハイチという国が一定の場所を占めているのは明らかだ。同知事は妻を伴い少なくとも２５回、同国を訪れている。同州スプリングフィールドで開いた１６日の会見でそう述べていた。ハイチ国内での学校創設にも協力した。同校には数十年前に交通事故