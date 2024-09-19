12月から値上げするコクヨの「キャンパスノートB5.30枚」文具大手コクヨは19日、ノートやファイルなど文房具45品目のメーカー希望小売価格を12月1日から平均約13％値上げすると発表した。値上げは2023年6月以来。原材料価格の高止まりや物流費・人件費の上昇が理由としている。「キャンパスノートB5.30枚」は、209円から220円に改定する。筆記具やマグネットなども値上げの対象となる。机や椅子などのオフィス家具も半数以上を