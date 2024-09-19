大分県中津市の男性職員が酒気帯び運転で9月7日に摘発されたことがわかり、市は19日、この職員を停職6か月の処分にしました。 【写真を見る】中学野球観戦中、市職員がジン1本分飲みきり飲酒運転「球場の雰囲気にのまれて…」警察に摘発停職6か月の懲戒処分大分・中津市 停職6か月の懲戒処分を受けたのは、中津市の健康福祉部に勤める40代の男性主幹です。 中津市によりますと、この職員は9月7日、中学生の野球の試合が行