Atsuko Aoyama［東京１９日ロイター］ - 米投資ファンドのＫＫＲは、買収を計画している富士ソフトへの株式公開買い付け（ＴＯＢ）を２段階での実施に変更した。２回目のＴＯＢ価格は進行中のＴＯＢと同様、１株８８００円で実施する。関東財務局に１９日、変更を届け出た。当初所有割合で５３．２２％に設定していた買い付け予定数の下限を、１回目のＴＯＢでは撤廃。ただし、１回目で下限以上となった場合は２回目は実施しな