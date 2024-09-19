結婚生活は、夫の実家との新たな関係を築くステップでもあります。そんな中、義母との微妙なすれ違いに戸惑う瞬間は誰にでも起こり得るもの。今回は、そうした義母の行動に対してどのように対応すればいいか、対処法を一緒に見ていきましょう。期待が高すぎると感じたらどうしても夫の家族と自分たちの関わり方の中で、義母からの大きな期待にプレッシャーを感じることがあるでしょう。そんなときは、自分に何ができるのかをしっか