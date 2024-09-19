社会学者の古市憲寿氏が１９日、フジテレビ「めざまし８」に出演し、「われわれ、兵庫県に興味ないわけじゃないですか」と発言。キャスターの俳優、谷原章介が瞬時に否定し、怒りをのぞかせる場面があった。番組ではパワハラ疑惑が問われている、斎藤元彦兵庫県知事への不信任案提出について特集。古市氏は「最近は、斎藤知事への人気が高まっている。ほとんどの人が批判しているし、反対だと思うけど、斎藤知事なりに筋を通し