現地時間18日（日本時間19日）、敵地マイアミでマーリンズと対戦したドジャースは投打がしっかりかみ合い、8-4で快勝。3年連続の地区優勝にまた一歩近づいた。1番指名打者（DH）で出場した大谷翔平は、初回の第1打席に厳しい内角の球をレフト前に運び出塁すると、次打者ムーキー・ベッツの初球にすかさず二盗に成功。今季の盗塁数を49個に伸ばし、自身初の50盗塁にリーチをかけた。なお、この試合で大谷のバットから待望の一