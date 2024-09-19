岸田首相の主な訪米日程政府は、広島・長崎への原爆投下から80年を迎える2025年に、被爆体験の証言者の海外派遣を強化する方針を固めた。被爆者や体験談を継承し語り部活動を行う若者が対象で、核廃絶実現へ向け被爆の実相を広く伝える取り組みの一環。岸田文雄首相が米ニューヨークで23日に主催する核軍縮関連会合で表明する。複数の政府関係者が19日、明らかにした。新事業の名称は「被爆の実相への理解促進事業」。政府は証