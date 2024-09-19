「『次男くん何したの？』とよく聞かれるんですけど何もしてません笑！なんなら猫には一番優しいんじゃないかと思うけど、なぜかずっと片思いです」【動画】なぜ？次男さんに戦闘体勢をとる猫さんの様子を見る次男さんに厳しい猫さんの動画がInstagramで話題になりました。投稿したのは、お母さんの「ちゃちゃこ」さん（@nekoko.429）。猫さんは、キジ白のチャチャちゃんといいます。8歳の女の子。お母さんによると、次男さんが8月