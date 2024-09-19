兵庫県議会で１９日、斎藤元彦知事に対する不信任決議が全会一致で可決された。都道府県議会で知事への不信任が可決されたのは今回で５例目。総務省によると、過去の４件はいずれも失職するか、自ら辞職しており、議会を解散した例はない。２０１６年には東京都知事だった舛添要一氏が、「政治とカネ」の問題で都議会に不信任案が提出される予定だった日に辞職願を提出した。地方自治法は不信任となった知事について、１０日以