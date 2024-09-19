今季歴史的な大敗が話題となっている、ア・リーグ中地区最下位のホワイトソックス。18日（日本時間19日）のエンゼルスとの試合にもサヨナラで敗れ、今季153試合で117敗目を喫した。レギュラーシーズンは残り9試合。1960年にメッツが記録した最多敗戦「120敗」を回避するには、7勝2敗で乗り切らなければならず、ワースト記録更新は濃厚。球団公式Xは試合結果の得点すら記載せず、投げやりな投稿でこの日の