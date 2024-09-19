福島、栃木、群馬、長野各県で４〜５月に相次いだ緊縛強盗事件で、４県警の合同捜査班は１９日、長野県松本市の男性宅に侵入し、暴行を加えて現金を奪ったとして、住居侵入と強盗致傷の疑いでベトナム人の男２人を再逮捕した。再逮捕されたのは、いずれも無職のホアン・フー・ホア（２６）、マイ・ヴァン・シー（２３）両容疑者。調べに黙秘しているという。再逮捕容疑は、５月６日午前１時５０分〜同２時３５分ごろ、松本市