東京ディズニーランドで9月20日（金）からスタートする新しいナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」に登場するキャラクターが発表され、今年公開されたばかりの『インサイド・ヘッド２』の面々や、マーベルスタジオ作品からはすでに発表されているアイアンマンとキャプテン・マーベル以外にスター・ロードやブラックパンサー、スカーレット・ウィッチらが登場することが明らかになった。【写真】初登場キャラ多