公正取引委員会プロ野球12球団に所属する選手が球団側と交渉する際、代理人に弁護士を選任しなければならないとする日本プロフェッショナル野球組織のルールが、独禁法違反（事業者団体による活動制限）に当たる恐れがあるとして、公正取引委員会は19日、同組織を警告した。同組織は「12球団としては関係法令を順守しつつ適正・適切に交渉に臨む」とコメントした。公取委によると、日本プロ野球組織は2000年の会議で、構成員で