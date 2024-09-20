任天堂とポケモン（東京）は１９日、ポケットペア（同）が開発・販売するゲーム「Ｐａｌｗｏｒｌｄ（パルワールド）」が複数の特許権を侵害しているとして、同社に侵害行為の差し止めと損害賠償を求める訴訟を東京地裁に提起したと発表した。提訴は１８日。パルワールドを巡っては、ポケモンがプロデュースする人気ゲーム「ポケットモンスター」との類似が話題になっていた。任天堂は発表で「当社のブランドを含む知的財産の侵