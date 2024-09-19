ラグビー・リーグワン１部の三重ホンダヒートは１９日、活動拠点を三重県鈴鹿市から宇都宮市に移すと発表した。ホームスタジアムは栃木県グリーンスタジアムで、２０２６〜２７年シーズンでの移転を目指す。前田芳人ゼネラルマネジャー（ＧＭ）は「より事業性や収益、地域社会貢献、企業ＰＲなどが求められる時代となり、継続的、発展的に力を発揮するために決めた」との談話を出した。三重は１９６０年にホンダ鈴鹿製作所の