日本自動車工業会の片山正則会長（いすゞ自動車会長）は１９日の定例記者会見で、中国・深センで襲われた日本人学校男児の死亡を受け、「政府には在留邦人の安全確保に今まで以上に強化をお願いしたい」と述べた。国内自動車各社は中国を含めて諸外国に拠点を持っているため、「駐在員や家族の安全は最も大切な問題だ」と強調した。