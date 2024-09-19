プロ野球の契約交渉で選手代理人の資格を制限したのは独占禁止法違反の恐れがあるとして、公正取引委員会は19日、日本野球機構（NPB）の内部組織でセ・パ両リーグの野球連盟や12球団によって構成する「日本プロフェッショナル野球組織」に文書で警告した。警告は同日付。問題となった行為はすでに是正されたことから法的措置は見送った。ESPNがオフのFA市場見通しについて報道菊池雄星は4000万〜8000万ドルの契約得るグループ