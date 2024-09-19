ＤｅＮＡの元ヘッドコーチ、高木豊氏が１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。速報として「中日立浪監督が退任報道について」をテーマに、同日の阪神戦に敗れた後、自ら今季限りで退任する考えを明らかにした中日・立浪和義監督について語った。冒頭で「ビックリしたけども、本当にお疲れさまでした。３年間」とねぎらった高木氏。その後「采配批判はいろいろあるけど、やることはしっかりやっていた。昨年も今年も（