大人気漫画「キン肉マン」の作者である漫画家ユニット「ゆでたまご」の嶋田隆司氏が１９日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター―）を更新。ＳＮＳでの投稿を謝罪した。嶋田氏は現在放送中のテレビアニメ「キン肉マン完璧超人始祖編」をめぐる「Ｘ」ユーザーのポスト「え、キン肉マンってアニメ今やってんの？」を引用。「はぁ？」とつぶやき、波紋を呼んでいた。一般のユーザーはすぐに誤解であったことを説明したが、１８日にも