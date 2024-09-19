【ニューヨーク時事】米大リーグのオリオールズは１８日、歴代５位の通算４４０セーブを誇るクレイグ・キンブレル投手（３６）をメジャー出場の前提となる４０人枠から外し、事実上の戦力外とした。今季５７試合に登板して７勝５敗、２３セーブ。後半戦は打たれる試合が増え、防御率５．３３だった。