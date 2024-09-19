独立行政法人「福祉医療機構（ＷＡＭ）」の新型コロナ関連融資を巡る貸金業法違反事件で、逮捕されたＷＡＭ元理事三浦由博容疑者（６７）が融資を勧誘する際、理事在任時の名刺を示していたことが１９日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁捜査２課は、同容疑者がコロナ禍で資金繰りに苦しむ医療法人などに対し、ＷＡＭ理事だったことを強調して信頼を得ようとしたとみて調べる。捜査関係者によると、融資の勧誘は医療福