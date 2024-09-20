【ワシントン時事】米国の連邦捜査局（ＦＢＩ）と情報機関は１８日、イランのハッカーが大統領選に出馬していたバイデン大統領の選挙陣営に、対立候補のトランプ前大統領陣営から盗んだ内部情報を送っていたと発表した。１１月の選挙を前に、外国勢力による選挙介入の動きが強まっているという。発表によると、イランのハッカーは６月下旬から７月上旬にかけて、トランプ陣営から盗んだ内部資料の抜粋をバイデン陣営の複数の関