家政婦と介護ヘルパーを兼ねて住み込みで働いていた60代女性の急死は長時間労働が原因だとして、遺族が国を相手に、労災の遺族補償などの不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、東京高裁（水野有子裁判長）は19日、女性の死亡を労災と認め、不支給を取り消す判決を言い渡した。東京高裁の前で「逆転勝訴」の旗を掲げる弁護団や遺族たち=2024年9月19日午後2時6分、東京・霞が関、長島一浩撮影高裁判決によると、女性は2015年5月