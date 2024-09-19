気象庁は１９日、伊豆諸島・青ケ島から南に約１１０キロ離れた須美寿島について、火山活動が活発化している可能性があるとして、周辺海域に噴火警報を発表した。海底噴火に加え、軽石などの浮遊物に注意が必要。同庁によると、海上保安庁の航空機が１８日、付近の海面が青白色に変色しているのを確認した。