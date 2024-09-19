高知県は１９日、スーパー戦隊シリーズ「特捜戦隊デカレンジャー」で「デカブレイク」を演じる俳優の吉田友一さん（４２）と、「デカピンク」を演じる俳優・声優の菊地美香さん（４０）夫妻に観光特使を委嘱した。デカレンジャーは今年２０周年を迎え、夫妻は高知県内を舞台とする記念映画を誘致した。委嘱を受け、高知市の地域おこし協力隊も務める吉田さんは「地域とのつながりを加速させ、（県民と）一緒に高知を盛り上げた