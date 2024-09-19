Greta Rosen FondahnAlessandro Parodi[１９日 ロイター] - 欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）が１９日発表した欧州連合（ＥＵ）の８月新車販売台数は前年同月比１８．３％減少し、３年ぶりの低水準を付けた。主要市場であるドイツ、フランス、イタリアで２桁の減少となったことが響いた。電気自動車（ＥＶ）の販売も落ち込んだ。ＥＶの販売台数は４カ月連続で減少しており、ＡＣＥＡは「２０２５年に自動車とバンに対する新たな二酸