警察車両の赤色灯群馬県警は19日、過去に住んでいた茨城県の自宅で新生児を浴槽に沈めるなどして殺害したとして、殺人の疑いで群馬県中之条町、無職森田大和容疑者（24）を再逮捕した。内縁関係の女性（22）が出産した女児で、8月に死体遺棄容疑で逮捕していた。県警が詳しい経緯を調べる。再逮捕容疑は2022年6月下旬、茨城県常総市内のアパートの自室で、女児を浴槽の湯に沈めるなどして殺害した疑い。24年3月、女性が群馬