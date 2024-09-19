MEGUMIがBarのママに扮して進行する特番『MEGUMIママのいるBar』が、2週連続で放送。来店する“お客様”が思い出の詰まった音楽をリクエストし、お酒を片手に恋愛や仕事、そして美容に関する悩みをMEGUMIママに相談していく。1回目となる9月18日（水）の放送では、MEGUMIがドラマ『東京タワー』で共演したTravis Japan・松田元太との撮影裏話が飛び出した。【映像】MEGUMIがTravis Japan・松田元太を絶賛するも…まさかのオチ!?今