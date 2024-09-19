レシピ本『おうちパン屋さん開店！ 焼くまで5分の米粉パン』が9月13日にエムディエヌコーポレーションより発売された。 【写真】簡単＆美味！「ショコラブレッド」「パンプキンブレッド」など 本書は発酵なしで焼ける簡単すぎる米粉パンレシピが大人気の腸活ダイエットレシピ研究家AYAによるレシピ本。ほぼ書き下ろしの63レシピを収録している。 基本は「STEP1 材料を混ぜる」「STEP2 成型す