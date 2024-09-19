レシピ本『クックパッド♪♪maron♪♪ 10分で本格味の早うまごはん』が9月18日に宝島社より発売される。 【写真】人気No.1レシピ「豚バラ肉とキャベツの♡ワンポットパスタ」など 著者の ♪♪maron♪♪こと青木ゆかりは、滋賀県在住の料理家で、2014年から現在までに2500件を超えるレシピをクックパッドに投稿している人気クックパッドアンバサダー。 今年5月に初めてのレシピ本『作業5分で不思議パン』（エム