１９日に実施された流動性供給（第４１３回）入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は、最大落札利回り格差がプラス０．０１７％、平均落札利回り格差がプラス０．０１３％となった。応札倍率は２．９５倍となり、前回（８月２２日）の３．０５倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS