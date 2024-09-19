[9.18 U-20女子W杯準決勝 日本 2-0 オランダ カリ(コロンビア)]FIFA U-20女子ワールドカップ コロンビア2024準決勝が現地時間18日に行われ、U-20日本女子代表はU-20オランダ女子代表に2-0で勝利した。22日の決勝でU-20北朝鮮女子代表と対戦する。15日の準々決勝でスペインを延長戦の末に1-0で破った日本は、前半から主導権を握ると後半10分に先制。ペナルティエリア右のMF松永未夢がマイナスに折り返し、10番FW松窪真心が豪快