■水川あさみ、Snow Man向井康二のカメラの腕前を絶賛 【画像】Snow Man向井康二が撮影した水川あさみ 水川あさみが自身のInstagramにて、Snow Manの向井康二が撮影した写真を公開した。 水川と向井はイギリス・ロンドンで開催された「Burberry（バーバリー）」2025春夏コレクションに来場。数多くのメディアに揃って登場していた。 水川は「日本のBurberryチームもお疲れ様でした」とロンドンの街中で撮影