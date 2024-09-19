■「美味しいものや、お酒に目のないところ。色々考えすぎて空回るところ。いつも周りのことばっか気遣って。雪乃さんの全部が大好きです」 【写真＆動画】『青島くんはいじわる』渡辺翔太プロポーズシーン 9月14日に最終話が放送されたテレビ朝日系 オシドラサタデー『青島くんはいじわる』。番組公式TikTokと番組公式Instagramにて、W主演の渡辺翔太（Snow Man）と中村アンのプロポーズシーンが