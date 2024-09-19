斎藤知事に関するパワハラなどの疑惑を巡り、19日午後、県議会で知事への不信任決議案が提出、可決される見通しだ。兵庫県の斎藤知事の不信任決議案は19日午後、全ての県議会議員86人が共同で提出する予定だ。可決されると、斎藤知事は「辞職」か「失職」「議会解散」の選択を迫られる。19日朝に取材に応じた斎藤知事は、「これは大変重い議決ですから、私自身にとっても県政にとっても大事な判断になりますので、タイミングも含め