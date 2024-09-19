元東京都知事で国際政治学者の舛添要一氏が１９日まで自身のユーチューブチャンネルを更新。自民党総裁選（２７日投開票）で、日に日に存在感を増している高市早苗経済安保相についてコメントした。石破茂元幹事長、小泉進次郎元環境相とトップ争いをしている高市氏には、初の女性総理誕生の期待も高まりつつある。舛添氏は高市氏が首相になった場合の問題点として【１】安倍政治の継承【２】右寄り路線【３】外交政策の３つを