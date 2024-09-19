【モデルプレス＝2024/09/19】女優の武田玲奈が18日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。【写真】武田玲奈、圧巻の脚線美◆武田玲奈、美脚際立つショットこの日、武田はABEMAドラマ「透明なわたしたち」（9月16日よる11時よりABEMAにて無料配信スタート）配信直前プレミアイベントの様子を投稿。黒いミニ丈のボトムスから伸びる美しい脚線美が際立つ全身ショットを公開した。黒のセットアップに白のイン