Photo by Petros Poulopoulosマネスキンのフロントマンであるダミアーノ・デイヴィッド（Vo）がソロ・プロジェクトをスタートさせ、新曲「シルヴァーラインズ」を9月27日に世界同時リリースする。この曲は、ビヨンセやザ・ウィークエンド、カニエ・ウエストとの共作でも知られるイギリス人シンガー・ソングライター/プロデューサーのラビリンスとのコラボレーションによるものだ。、ダミアーノがソロ・プロジェクトに乗り出すこと